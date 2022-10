Asyik, Harga Sawit Naik Lagi, Signifikan Bos!

jpnn.com, JAMBI - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Provinsi Jambi kembali mengalami kenaikan.

Tim perumus Harga TBS sawit Jambi menyebut minyak sawit mentah (CPO) naik signifikan sebesar Rp 484 per kilogram dari Rp 10.050 menjadi Rp 10.534 per kilogram periode 14-20 Oktober 2022.

"Tim juga telah menyepakati harga sawit umur 10-20 tahun naik Rp 94 per kilogram menjadi Rp 2.353 per kilogram dari Rp 2.259, sedangkan inti sawit turun Rp 104 per kilogram dari Rp 5.331 jadi Rp 5.229 per kilogram," kata Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Agusrizal, di Jambi.

Menurut Agusrizal, harga itu diperuntukkan bagi petani yang telah jadi mitra dari perusahaan pengolahan sawit.

"Pemerintah Provinsi Jambi saat ini juga tengah melakukan berbagai persiapan untuk membentuk Satgas Pemantau Harga TBS kelapa sawit yang ada di daerah," beber Agusrizal.

Berikut informasi selengkapnya harga TBS di Jambi:

1. Harga TBS sawit usia tanam tiga tahun Rp 1.855 per kilogram

2. Harga TBS sawit usia tanam empat tahun Rp 1.963 per kilogram