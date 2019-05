Atalanta dan Inter Milan Pastikan Tiket Liga Champions Musim Depan, AC Milan Gigit Jari

jpnn.com, BERGAMO - Atalanta mengukir sejarah dengan lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Tiket ke kompetisi kasta tertinggi antarklub Eropa itu itu diraih setelah Atalanta finis sebagai peringkat ketiga di klasemen akhir Serie A musim ini.

Dalam laga pekan terakhir, Senin (27/5) dini hari WIB, tim Bergamo itu mengalahkan Sassuolo 3-1. Atalanta menjadi tim ketiga setelah si juara Serie A Juventus dan runner-up Napoli.

3 - #Atalanta end a campaign in the third place of the final Serie A table for the first time in their history and qualified for the Champions League for the first time in their history. Paradise. #AtalantaSassuolo — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 26, 2019