Atasi Finalis Kejuaraan Dunia, Greysia/Apriani Lolos 8 Besar

jpnn.com, SEOUL - Ganda putri Greysia Polii/Apriani Rahayu melangkah ke perempat final Korea Open Superseries, setelah menghentikan laju peraih medali perak Kejuaraan Dunia 2017, Yuki Fukushima/Sayaka Hirota asal Jepang.

Dalam pertandingan di SK Handball Stadium, Seoul, Kamis (14/9) siang, Greysia/Apriani menang dalam waktu 75 menit, 14-21, 21-17 dan 21-13.

“Kuncinya kami main lebih tenang dan menjaga pikiran. Karena lawan adalah runner up Kejuaraan Dunia. Kami tampil lebih fokus dan nothing to lose,” kata Apriani kepada Badminton Indonesia.

Meski menang, Apriani mengaku sempat bingung saat bermain di game pertama. Mereka beberapa kali tampak kewalahan mengatasi permainan Fukushima/Hirota.

“Kami belajar dari kekalahan dan penampilan yang kurang konsisten selama ini. Jadi pas di sini kami mau coba menerapkan hal tersebut. Secara kemampuan dan kualitas kami sama levelnya dengan lawan. Saya juga selalu mengingatkan Apri kalau kualitas kami sama. Mentalnya harus lebih stabil dan nggak down sendiri. Yang penting lebih ke pikiran yang positif aja, kalau teknik kan bisa terus dilatih seiring berjalannya waktu,” ujar Greysia.

Selanjutnya di babak perempat final, Greysia/Apriani akan berhadapan dengan unggulan satu asal Jepang, Misaki Matsutomo/Ayaka Takahashi. Laga ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua pasangan tersebut. (adk/jpnn)