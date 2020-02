Atletico Madrid Punya Dua, Liverpool Kosong

jpnn.com, MADRID - Pertama setelah Oktober 2018, Liverpool gagal mengoleksi satu pun shots on goal atau upaya tepat sasaran dalam laga di Liga Champions.

Pada Liga Champions musim lalu, Liverpool kalah 0-1 dari Napoli di fase grup. Musim ini, The Reds takluk 0-1 dari Atletico Madrid di leg pertama 16 Besar dengan fakta yang sama; tidak punya shots on goal.

Tukang catat statistik di UEFA merangkum, Liverpool punya tujuh percobaan ke gawang Atletico Madrid dalam duel di Wanda Metropolitano, Madrid, Rabu (19/2) dini hari WIB.

Baca Juga: Lihat di Sini Jadwal Lengkap 16 Besar Liga Champions

Lima di antaranya off target, dua blocked. Sementara empunya stadion melepaskan delapan total attempts. Enam off target, dua on target.

Liverpool kalah 0-1 gara-gara gol Saul Niguez pada menit ke-4. "Kami kehilangan permainan dan sebenarnya saya tidak ingin berbicara tentang wasit atau soal keputusan dia di awal," kata pelatih Liverpool Jurgen Klopp seperti dilansir laman resmi klub.

Klopp seperti pengin menyinggung soal keputusan wasit asal Polandia Szymon Marciniak membenarkan lemparan ke dalam untuk Atletico di awal laga. Dari lemparan ke dalam itu memicu sepak pojok dan terjadi gol.

"Apakah saya akan senang mendapat lemparan ke dalam? Itu membuat hidup kami tidak mudah karena Atletico ada di sini untuk memeras hasil pertandingan ini. Kami memiliki sejumlah peluang, tetapi itu tidak cukup," tutur Klopp.

Namun, pria asal Jerman itu seperti tak mau larut dalam kekalahan. "Pertemuan kedua (12 Maret) akan dimainkan di tempat yang berbeda, di stadion kami. Saya meyakini Atletico juga akan merasakan perbedaan yang saya maksud. Itulah yang kami harapkan," pungkas Klopp. (adk/jpnn)