Lihat di Sini Jadwal Lengkap 16 Besar Liga Champions

jpnn.com, JAKARTA - Dua big match bakal hadir di 16 Besar Liga Champions tengah pekan ini; Atletico Madrid vs Liverpool dan Borussia Dortmund melawan Paris Saint Germain. Kedua laga tersebut akan digelar, Rabu (19/2) dini hari WIB.

Dua laga lainnya yakni leg pertama antara Atalanta vs Valencia dan Tottenham Hotspur ketemu RB Leipzig akan berlangsung Kamis (20/2) dini hari WIB. Sementara pertarungan yang melibatkan Real Madrid, Manchester City, Barcelona, Bayern Muenchen dan Juventus baru digelar pekan depan.

Khusus buat duel Atletico vs Liverpool, Marca melansir kabar baik dan buruk untuk pendukung Atletico. Berita baiknya, Diego Costa sudah pulih dari cedera dan kemungkinan besar akan siap merumput melawan Liverpool. Kabar buruknya, salah satu bintang mereka Joao Felix harus latihan terpisah dengan anggota skuad lainnya.

Sumber Marca mengungkap, pemain muda asal Portugal itu diragukan tampil di leg pertama. (mc/jpnn)

Jadwal Lengkap 16 Besar Liga Champions

Leg pertama

Rabu (19/2)

03.00 WIB Atletico Madrid vs Liverpool

03.00 WIB Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain

Kamis (20/2)

03.00 WIB Atalanta vs Valencia

03.00 WIB Tottenham Hotspur vs RB Leipzig

Rabu (26/2)

03.00 WIB Chelsea vs Bayern Muenchen

03.00 WIB Napoli vs Barcelona

Kamis (27/2)

03.00 WIB Lyon vs Juventus

03.00 WIB Real Madrid vs Manchester City

Leg kedua

Rabu (11/3)

03.00 WIB RB Leipzig vs Tottenham Hotspur

03.00 WIB Valencia vs Atalanta

Kamis (12/3)

03.00 WIB Liverpool vs Atletico Madrid

03.00 WIB Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund

Rabu (18/3)

03.00 WIB Juventus vs Lyon

03.00 WIB Manchester City vs Real Madrid

Kamis (19/3)

03.00 WIB Barcelona vs Napoli

03.00 WIB Bayern Muenchen vs Chelsea