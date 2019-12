Hasil Undian 16 Besar Liga Champions: Madrid Ketemu City, Atletico Vs Liverpool

jpnn.com, NYON - Hasil undian 16 Besar Liga Champions musim ini telah keluar.

Salah satu undian panas yang muncul dalam undian di markas UEFA, Nyon, Senin (16/12) malam itu ialah pertemuan Real Madrid dengan Manchester City.

Raksasa Spanyol melawan klub papan atas Inggris. Tim racikan Zinedine Zidane melawan pasukannya Pep Guardiola.

Selain Madrid versus City, pertemuan menarik lainnya, yang juga diprediksi bakal ketat dalam dua laga (home and away) ialah Ateltico Madrid melawan Liverpool dan Chelsea menghadapi Bayern Muenchen.

Leg pertama dari 16 Besar Liga Champions ini akan digelar pada 19-20 Februari dan 26-27 Februari.

Hasil undian 16 Besar Liga Champions:

Borussia Dortmund vs Paris Saint-Germain

Real Madrid vs Manchester City

Atalanta vs Valencia

Atletico Madrid vs Liverpool

Chelsea vs Bayern Muenchen

Lyon vs Juventus

Tottenham Hotspur vs RB Leipzig

Napoli vs Barcelona