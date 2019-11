ATP Finals: Tsitsipas Hajar Medvedev, Zverev Pukul Nadal

jpnn.com, LONDON - Petenis Yunani Stefanos Tsitsipas mencetak kemenangan pertamanya melawan Daniil Medvedev (Rusia) dalam ATP Finals Grup Andre Agassi, di The O2 London, Senin (11/11). Sementara dalam laga di grup yang sama, Alexander Zverev (Jerman) menaklukkan Rafael Nadal, Selasa (12/11) dini hari WIB.

Tsitsipas menang 7-6(5), 6-4 atas Mendvedev. Kemenangan ini sekaligus mencetak skor pertama bagi Tsitsipas dalam catatan pertemuannya dengan Medvedev menjadi 1-5. Sebelumnya petenis Rusia itu mengalahkan Tsitsipas dua kali di tahun ini, yaitu pada Monte-Carlo Masters dan Shanghai Masters, keduanya turnamen tingkat 1000 ATP.

Tsitsipas sempat kewalahan di set pembuka, tetapi dengan pukulan forehand-nya berhasil mencetak keunggulan 4-2. Pada poin 5-5, Tsitsipas menghasilkan salah satu poin terbaik dalam pertandingan dan menyelesaikannya dengan pukulannya. Ia menyelesaikan set pertama dengan 16 winners, dilansir dari atptour.com, Senin.

Di set kedua Medvedev membiarkan Tsitsipas untuk kembali bermain mendekati net saat skor berada di 4-4, di mana bola pukulannya jatuh di dalam baseline.

Tsitsipas melihat peluang dengan baik dan bisa menyelesaikan kemenangan dalam satu jam dan 42 menit. Tsitsipas memenangkan 89 persen poin servis pertamanya (39/44) dan tidak memberikan lawannya kesempatan break point.

