Atta Halilintar Pengin Gelar Akad Nikah di Masjid Istiqlal, Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, berencana melangsungkan pernikahan pada 21 Maret 2021.

Terbaru, Atta mengungkapkan keinginannya untuk menggelar akad nikah bersama Aurel, di Masjid Istiqlal Jakarta.

"Doain ya, soalnya ini kan masjid terbesar di Asia Tenggara, jadi kebangsaan Indonesia," kata Atta Halilintar, ditemui di Masjid Istiqlal Jakarta, Rabu (24/2).

"Menurutku ini tempat yang sangat tepat untuk bikin sesuatu yang spesial. Jadi kalau acara sakral bisa dibikin di tempat ini pasti bakal jadi the best day of my life," sambungnya.

Ia beralasan Masjid Istiqlal cukup besar menampung banyak orang saat acara berlangsung.

"Aku cari masjid yang gede karena pengin social distance banget, kalau masjidnya kecil kan pasti akan ada di dalam satu ruangan yang kecil," jelas Atta.

Pria yang kerap berganti warna rambut ini mengatakan, masjid istiqlal menggambarkan tolerasi di Indonesia. "Di sini masjid, di sana gereja, bisa bersandingan," ungkap Atta.

Pemilik nama asli Muhammad Atamimi Halilintar itu mengaku sedang mengurus perizinan agar bisa menggelar akad nikah di sana.