Atta Halilintar Siapkan Mobil untuk Pernikahannya, Begini Wujudnya

jpnn.com, JAKARTA - Usai melamar Aurel Hermansyah saat merayakan ulang tahun ke-22 di Jakarta, kini Atta Halilintar menyiapkan perlengkapan pernikahannya, salah satunya ialah mobil yang akan digunakan pada acara pernikahannya nanti.

Bukan mobil keluaran baru, Atta menyiapakan mobil klasik yang memang diincar sejak lama. Atta mengaku mobil klasik itu memang menjadi impiannya untuk bisa dikendarai saat dirinya menikah.

"Saya dari jauh-jauh hari mencari mobil klasik. Ini adalah suatu yang kita ditunggu-tunggu sudah dibenerin sudah ke bengkel segala macem. Mobil ini memang saya pesan untuk pernikahan saya," ucap Atta dalam akun YouTube miliknya, Jumat (17/7).

Mobil klasik itu ialah Ford Mustang Shelby GT 500. Muscle car asal Amerika Serikat itu sebagai penganti mobil klasik Morgen yang sudah dibeli oleh orang lain.

"Ini mobil sebagai penganti mobil listrik klasik yang sudah dibeli orang. Tapi mobil listrik itu menurut gua nggak klasik-klasik banget," ujarnya.

Menurut Atta, sedan asal Amerika Serikat itu merupakan mobil paling klasik. Sebab, mobil itu diproduksi pada 1967.

"Kalau ini klasik banget model aja 1967. Mungkin bapak gua belum lahir kali ya. Ford Mustang Shelby GT 500, This is the real muscle car gaes," terangnya,

Jika dilihat mobil tersebut, Mustang Shelby GT500 yang memiliki warna silver dipadu dengan hitam tampak gagah dan keren. Bagian luar pun masih tertata rapih.