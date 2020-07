Lamar Aurel Hermansyah, Atta Halilintar Tidak Beri Tahu Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar ternyata tidak memberi tahu keluarga saat melamar sang kekasih, Aurel Hermansyah.

Menurutnya, proses melamar anak Anang Hermansyah itu memang sengaja dirahasiakan agar menjadi sebuah kejutan.

"Mungkin nanti papa mama aku nonton, pipi sama bunda nonton, banyak yang nonton, adik-adikku pun enggak ada yang tahu. Siapa pun enggak ada yang tahu," kata Atta Halillintar dalam vlog YouTube miliknya, Rabu (15/7).

Cowok 25 tahun itu mengaku sengaja melamar Aurel Hermansyah dalam suasana yang khusus dirasakan oleh mereka berdua.

"Keluarga kamu pun enggak tahu, semua keluarga berdua juga enggak ada yang tahu. Jadi ini acaranya bener-bener you and me aja," ujar Atta Halilintar.

Diberitakan sebelumnya, Aurel Hermansyah mengaku telah dilamar oleh sang kekasih, Atta Halilintar.

Anak Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu dilamar Atta Halilintar saat merayakan ulang tahun ke-22 baru-baru ini di Jakarta.

Lewat akun Instagram miliknya, Aurel Hermansyah memamerkan cincin melingkar di jari manis yang merupakan pemberian Atta Halilintar.