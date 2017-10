Audy Item Hamil Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan artis Audy Item dan Iko Uwais.

Kabarnya, saat ini Audy tengah mengandung anak kedua.

Kabar ini ramai dibicarakan netizen setelah melihat komentar Iko lewat akun Instagram Audy.

Saat itu, Audy mengunggah foto dirinya dan putri sulungnya. Pada keterangannya dia mengungkapkan kerinduan pada Iko yang tengah berada di luar negeri untuk menjalani syuting.

Dalam kolom komentar, bintang film Headshot ini meminta agar istrinya menjaga janin di perutnya.

“Miss you the most sayaaang.. @audyitem jaga janin yg sangat sempurna di dalam tubuhmu itu ya sayaang,” tulisnya.

“@iko.uwais amiiin insyaallah pa,” balas Audy.

Kabar ini langsung ditanggapi netizen. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Iko dan Audy.