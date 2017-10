Iko Uwais & Yayan Ruhian Akan Main di Film Deathstroke?

jpnn.com, JAKARTA - Sejak menyutradarai film The Raid, sutradara Gareth Evans mulai dikenal pecinta film.

Berkat film yang dibintang Iko Uwais dan Yayan Ruhiyan itu, produser film Warner Bros mengajaknya untuk mengarahkan film yang berfokus pada salah satu musuh terkuat Batman, Deathstroke.

Melalui akun instagram pribadinya, Gareth Evans memamerkan foto berisi gambar topeng Deathstroke.

"I'm 37yrs old.... well 37 and 1/2....," tulisnya sebagai keterangan foto tersebut.

Sejak kabar itu diumumkan, Gareth Evans langsung kebanjiran permintaan dari para pencinta film agar bisa membawa Iko dan Yayan ke dalam proyek film terbarunya itu.

"Bring iko and yayan brother, at least for coreographer," tulis akun demasarga.

"AJAK IKO UWAIS PAK GARETH..TERSERAH JADI PENJAHAT ATAU ORG BAIK ASAL KN JGN JADI COMEO," lanjut akun ihsan_uwais.

"Tapsol, Congrats sir! Im so Excited to see Deathstroke in Solo Movie. Don't forget bring @iko.uwais and @yayanruhian make this film Great to see," sambung akun @aliakbarr8. (mg7/jpnn)