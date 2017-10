Audy Item: I'm fine dengan Tubuh Seperti ini

Audy Item. Foto dok JPG/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Audy Item tampaknya sudah kebal dengan nyinyiran netizen terkait badannya yang dinilai terlalu gemuk.

Pascamelahirkan putrinya Atreya Syahla Putri Uwais, hingga saat ini bentuk badan Audy belum juga balik.

Audy menilai tak ada yang salah dengan tubuhnya.

"Nothing wrong with me, it's my body, i'm fine dengan keadaan tubuh saya seperti ini," ujar Audy belum lama ini.

Terpenting bagi istri Iko Uwais ini, bukan badan langsing namun dirinya sehat dan tidak sakit-sakitan.

Dengan begitu Audy bisa fokus mengurus keluarga kecilnya.

"Yang penting saya sehat itu aja, kalau sehat saya bisa melakukan banyak hal, bisa ngurus anak, suami," tandas penyanyi lagu Menangis Semalam ini.(chi/jpnn)