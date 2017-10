Dibilang Gendut, Audy: Daripada Badan Bagus Isinya Nyinyir

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menikah dengan aktor Iko Uwais, penyanyi Audy memang disibukkan dengan mengurus keluarga di rumah.

Menjadi seorang ibu satu anak, penyanyi Audy tak pernah mempermasalahkan bentuk tubuhnya yang semakin gemuk.

Hal itu kerap kali menjadi bahan olok-olok para warganet di dunia maya. Namun, pelantun lagu Menangis Semalam itu tak peduli dengan komentar nyinyir dari warganet.

Dia mengaku nyaman dengan tubuhnya saat ini. Terlebih, sang suami tak mempermasalahkannya.

"I'm fine, nothing's wrong with me, dibilang gendutlah, it's my body, i'm fine," ujar Audy, saat ditemui di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat.

Bagi Audy, warganet yang kerap nyinyir padanya dianggap sebagai orang-orang yang tak punya kerjaan.

"Enggak ada yang marah (baik Iko atau Audy). Itu mah orang yang enggak ada kerjaannya,” tukasnya.

Dia menilai hidupnya sudah cukup bahagia asalkan tetap sehat dan tidak menderita penyakit apapun.