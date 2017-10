Audy: Saya Gak Cocok Nyanyi Ajep-Ajep

jpnn.com - Penyanyi Audy Item, 34, populer pada pertengahan 2000-an. Banyak lagunya yang menjadi hit. Sebut saja Arti Hadirmu, Janji di Atas Ingkar, Menangis Semalam, Satu Jam Saja, hingga Dibalas dengan Dusta. Terakhir, Audy merilis album Selalu Terdepan pada 2010.

Absen tujuh tahun, kini Audy kembali dengan album kompilasi The Best of 17. Angka 17 merujuk pada perjalanan karirnya di dunia musik selama 17 tahun.

Album yang diluncurkan besok (6/10) itu berisi 15 lagu dari album-album sebelumnya serta 2 lagu baru. Yakni, Tapi Aku dan Lelaki Sempurna.

Kemarin (4/10), di kantor Sony Music, Audy mengungkapkan bahwa album itu dirilis untuk menyapa kembali para Audiens, fansnya.

’’Sebenarnya, saya mau rilis album kompilasi pada 2012. Tapi, saya nikah dan sibuk ngurus anak,’’ ujar istri Iko Uwais itu.

Dua lagu baru tersebut malah ada sejak 2011. Tapi Aku diciptakan oleh Pia Utopia, sedangkan Lelaki Sempurna ditulis sendiri oleh Audy.

’’Setahun setelah saya bikin, ternyata saya ketemu Iko dan menikah dengan lelaki sempurna saya,’’ kata Audy, lantas tertawa.

Audy mengaku tetap mempertahankan ciri khas musiknya, yaitu pop dan pop rock. Dia tak tergoda memasukkan eleman EDM yang sedang tren.

Sumber : Jawa Pos