Masih Berkutat dengan Pop Rock, Audi: Saya Ingin Konsisten

Dua lagu baru di album The Best of Audy 17 sebenarnya bukanlah karya anyar. Tapi Aku dan Lelaki Sempurna ditulis pada 2011 silam.

"Lagu ini dibikin 2011. Makanya nuansa musik masih lama. Rencana mau rilis 2012, tapi menikah dan sempat molor," kata Audy saat jumpa pers di kantor Sony Music Indonesia, Semanggi, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Audy menjelaskan, dua lagu baru ini telah direncanakan sejak 2011 lalu. Namun saat itu dia tidak bisa merilis karena sibuk mempersiapkan pernikahan.

Kedua lagu ini masih bernuansa pop rock seperti yang biasa disajikan Audi. Istri Iko Uwais ini memang mengaku tak berminat keluar dari zona nyamannya.

"Saya ingin konsisten bermusik pop rock. Makanya nuansa musiknya ya sama kayak hits saya sebelumnya," jelasnya.

"Ngga ada kesusahan karena direkam udah lama. Paling nanti ke depan kalau bikin lagu lagi harus disesuaikan feelingnya. Gimana bikin nuansa pop rock lagi," imbuh Audy.

Album The Best of Audy 17 menjadi temu kangen penyanyi 34 tahun itu dengan pendengar. Video klip dua lagu baru Audy serta albumnya akan diluncurkan pada 6 Oktober 2017. (ded/JPC)

Sumber : Jawa Pos