Aurel Girang Kekasih Lulus Sekolah Pilot, Mau Cepat NIkah?

jpnn.com, JAKARTA - Aurel Hermansyah sedang bahagia. Kekasihnya, Rabbani Zaki baru saja lulus sekolah pilot.

Hal itu, membuat putri sulung pasangan cerai Anang Hermansyah dan Krisdayanti semakin bangga dengan sang kekasih.

Kebahagiaan Aurel diungkapkannya melalui Instagram. Tampak pada foto yang diunggah pada Kamis (2/11), Rabbani bersama teman-temannya berada dalam aula untuk diwisuda.

Aurel juga memamerkan foto sang kekasih mengenakan seragam lengkap dengan topi pilotnya.

"Congratulations bb, i'm so proud of you @rabbanizaki," tulis Aurel sebagai keterangan foto.

Dia juga memberikan emoji cium jauh, jempol teracung, hingga bendera merah putih.

Memiliki kekasih yang terlihat telah mapan, langkah Aurel untuk menikah muda tampaknya segera terwujud.