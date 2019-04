Aurelie Moeremans Iri pada Marion Jola

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Marion Jola bertemu dengan salah satu idolanya, Billie Eilish. Pertemuannya dengan penyanyi asal Amerika Serikat itu terjadi saat dirinya berada di Sydney, Australia.

Marion lantas memamerkan momen bertemu dengan Eilish lewat akun Instagram miliknya.

Dalam foto tersebut, dia tampak dirangkul oleh pemilik album Don't Smile at Me itu.

"Thank you Billie, Love you more, Love you forever!" ungkap Marion lewat akun Instagram miliknya, Selasa (30/4).

Pose kedekatan pelantun Jangan itu dengan Billie Eilish spontan menuai reaksi dari netizen.

Ratusan ribu followers memberi tanda suka untuk foto tersebut. Tidak hanya itu, kolom komentar juga dipenuhi respons para fan maupun rekan Marion Jola.

Sejumlah rekan selebritas maupun musisi ikut mengomentari pertemuan Marion dan Eilish.