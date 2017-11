Aurelie Moeremans Tulis Pesan untuk Sang Kekasih

jpnn.com, JAKARTA - Artis Aurelie Moeremans kembali menunjukkan dukungannya kepada kekasihnya Ello, yang saat ini sedang tersandung kasus narkoba.

Hal ini bisa dilihat melalui posting-an akun Instagram miliknya. Di mana dirinya mengunggah foto bersama Ello yang berada di sebuah acara.

Pada keterangannya, dara kelahiran 8 Agustus 1993 ini meminta kekasihnya untuk tetap kuat.

“Stay strong. Make ’em wonder how you’re still smiling,” tulis Aurel.

Postingan ini membuat Aurelie banjir pujian dan juga dukungan dari netizen.

Diketahui, sejak kabar penangkapan Ello karena kasus narkoba dukungan bintang film Jomblo ini tidak pernah putus.

Diketahui, pemilik nama lengkap Marcello Tahitoe ditangkap saat tengah bersantai bersama kedua rekannya DM dan RGG di kediamannya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (6/8) dini hari.

Dari tangan DM dan Ello, polisi menyita dua paket ganja seberat 4,25 gram. Sementara RGG dinyatakan bersih dan diizinkan pulang ke rumah, Kamis (10/8).