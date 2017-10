Australia Melaju ke Play-off Kualifikasi Piala Dunia

Timnas Australia Socceroos berhasil mengalahkan Timnas Suriah 2-1 melalui perpanjangan waktu dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2018 di Sydney Selasa malam (10/10/2017). Hasil ini membuat Socceroos melaju ke babak playoff kualifikasi antarbenua.

Dikunci dengan skor 1-1 (agregat 2-2) sejak awal di babak pertama, Australia dibuat frustrasi sepanjang pertandingan termasuk saat tambahan waktu. Namun akhirnya Tim Cahill mencetak gol penentu melalui sundulan kepala. Di babak playoff November mendatang Socceroos akan melawan tim terbaik keempat zona Amerika Utara dan Tengah.

Robbie Kruse memasuki area penalti dan memutar tubuhnya untuk mengumpan bola ke Cahill (37 tahun) yang langsung mengeksekusinya dengan sundulan cantik.

Namun drama bagi Australia belum berakhir karena Suriah mendapatkan tendangan bebas di luar kotak penalti Australia beberapa detik sebelum pertandingan berakhir. Omar al Soma, yang menjadi eksekutor, melepaskan tendangan bola yang membentur tiang gawang Mat Ryan.

FireFox NVDA users - To access the following content, press 'M' to enter the iFrame.