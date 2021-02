Australian Open 2021: Juara Bertahan Tumbang, Air Mata Berlinang

jpnn.com, MELBOURNE - Kejutan terjadi di babak kedua Australian Open 2021, Kamis (11/2) siang WIB.

Juara bertahan di nomor tunggal putri, Sofia Kenin gugur.

Petenis Amerika Serikat itu tampak emosional, menangis usai pertandingan.

Sementara unggulan teratas Ashleigh Barty berhasil mengatasi masalah untuk mencapai babak 32 Besar.

What a performance ????@KanepiKaia defeats Kenin 6-3 6-2 in just 64 minutes to continue a hot start to the summer for the Estonian ????????#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/ZFuidJnVZC — #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021