Ayah Meninggal Dunia, Regina Geisha: Waktunya Tuhan Buat Papa

jpnn.com, JAKARTA - Ayah Regina Geisha, Reggy Poetiray meninggal dunia pada Rabu (21/7) malam. Kabar duka itu disampaikan oleh Ofis selaku perwakilan Regina.

Ofis mengatakan bahwa sebelumnya Reggy Poetiray telah sembuh dari Covid-19.

"Terakhir chat dengan Almarhum beberapa hari lalu. Kemarin sih hasilnya sudah negatif. Namun Tuhan berkehendak lain. Semoga Beliau tenang disana," kata Ofis melalui pesan singkat.

Ayah vokalis band Geisha itu mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Hermina Bekasi.

Regina juga mengungkapkan kesedihan dan rasa cintanya kepada sang ayah melalui akunnya di Instagram.

"All is well. I love you so much, papa! No words can describe how blessed I am to have a great dad like you," tulisnya.

Keponakan pesepak bola Rochy Poetiray itu juga mengatakan bahwa sang ayah kini sudah tenang.

"Berarti memang waktunya Tuhan buat papa sekarang ini. Seneng banget pasti ya papa sekarang! See you real soon, bigboss! Thank You so much, Jesus," lanjutnya.



