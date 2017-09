Ayah Paramitha Rusady Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Kabar duka tak hanya menyelimuti penyanyi Momo Geisha, Paramitha Rusady juga tengah merasakan hal sama.

Sang ayah, Raden Mas Yus Rusady Wirahaditenaya meninggal dunia.

Kabar meninggalnya ayah Paramitha beredar dari pesan singkat yang beredar di kalangan awak media.

“Innalillahi Wainna ilaihi Rojiuuun. Telah berpulang ke Rahmatullah Bapak Yus Rusadi, Ayahnya teteh Paramitha Rusadi. Hari ini 19 sept 2017 jam 19.45 WIB. Mhn maaf utk semua kesalahan baik yg disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Almarhum husnul khotimah,” bunyi pesan yang tersebar.

Kabarnya saat ini jenazah sudah berada di rumah duka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.

Sebelumnya Paramitha sempat mengabarkan kondisi sang ayah melalui akun Instagram miliknya yang tengah di rawat di ICU RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

“Be strong Papa. You’ve already won so many battles. You can win this one too. I love you. Mitha,” tulis Paramitha dengan mengunggah foto sang ayah, pada Minggu (17/9) kemarin.(lya/pojoksatu)