AZWI Mengampanyekan Gerakan Tanpa Sampah

jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengampanyekan gerakan 'zero waste by AZWI' dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional, di Jakarta, Selasa (1/3).

AZWI juga meluncurkan berbagai hasil kajian oleh para anggotanya.

Menurut Co-coordinator AZWI Rahyang Nusantara, AZWI sejak 2017 muncul sebagai gerakan kolektif dari lembaga-lembaga nonprofit di Indonesia yang sudah berpengalaman dalam menyelesaikan masalah sampah dari tingkat advokasi hingga ke tapak.

"Kami bersama-sama mengusung alam nusantara yang berkelanjutan dan sehat, melalui peradaban yang secara adil memanfaatkan sumber daya alam sehemat mungkin dan hanya menggunakan material yang aman serta tidak membuang apa pun,” ujar Rahyang.

Pembicara lain Direktur harian Yayasan Pengembangan Biasans dan Bioteknologi (YPBB) Fictor Ferdinand.

Menurutnya ada tiga strategi utama yang menjadi fokus laporan berbagai lembaga yang peduli pada lingkungan.

Yaitu memperjuangkan zero waste cities, advokasi hulu dan plastik sekali pakai serta menolak berbagai solusi semu.

“Dengan beberapa kajian dan juga buku panduan terkait penerapan Zero Waste Cities kami berharap dapat mendorong perubahan tata kelola pengelolaan sampah di tingkat kabupaten/kota."