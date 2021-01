Bae Suzy Bisa Baca Mimpi dalam Drama Korea 'While You Were Sleeping'

jpnn.com, JAKARTA - Serial drama Korea alias drakor, 'While You Were Sleeping' kembali hadir menyapa penonton di Indonesia.

Drakor yang dibintangi Bae Suzy dan Lee Jung-Suk itu kini bisa disaksikan gratis melakui aplikasi RCTI+.

"Semakin banyak pilihan drakor yang bisa dinikmati viewers di RCTI+ sekarang, masih tetap gratis dan tanpa ribet. Semoga hadirnya drakor baru ini semakin memperkuat image One App, All Entertainment di dalam RCTI+," kata Valencia Tanoesoedibjo, Co-Managing Director RCTI+, Selasa (26/1).

While You Were Sleeping berkisah tentang seorang perempuan yang memiliki kemampuan dapat melihat kejadian buruk yang akan terjadi di masa depan melalui sebuah mimpi.

Kemampuan tersebut membuat dirinya tidak mudah untuk menjalani hidup.

Serial While You Were Sleeping dibintangi oleh Lee Jong Suk sebagai Jung Jae Chan dan Bae Suzy sebagai Nam Hong Joo.

Jung Jae Chan adalah seorang jaksa yang memiliki sifat dingin, antisosial, dan tidak takut untuk mengungkapkan pikirannya.

Karena sifatnya tersebut, dia dapat mengevaluasi kasus dan menyelidiki masalah secara menyeluruh tanpa melibatkan perasaan.