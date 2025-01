When the Stars Gossip Hadirkan Kisah Cinta Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin

jpnn.com, JAKARTA - Drama romantis bertajuk When the Stars Gossip menghadirkan kisah cinta tak terduga antara dua tokoh yang diperankan Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin.

Berlatar stasiun luar angkasa di orbit rendah Bumi (LEO), serial ini tayang perdana di Netflix pada 4 Januari 2025.

Disutradarai oleh Park Shin Woo, yang dikenal lewat karya-karya sukses seperti It’s Okay to Not Be Okay (2020) dan Encounter (2018), drama ini juga didukung penulis naskah Seo Sook-hyang yang telah mencetak hits seperti Wok of Love (2018) dan Pasta (2010).

Kolaborasi ini menjanjikan pengalaman menonton yang memadukan humor, emosi mendalam, dan elemen cerita yang unik.

When the Stars Gossip menyajikan kehidupan sehari-hari dalam gravitasi nol, mulai dari tantangan makan hingga menghadapi radiasi kosmik.

Kehidupan kru di stasiun luar angkasa menjadi latar yang menarik untuk membangun kisah cinta yang penuh emosi, menjadikan serial ini sebagai tontonan wajib bagi penggemar romansa dan mereka yang mencari narasi inovatif.

Selain Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin, drama ini turut dibintangi jajaran aktor berbakat, seperti Oh Jung-se, Han Ji-eun, Kim Ju-hun, E L, Lee Cho-hee, Heo Nam-jun, Lee Hyun-kyun, dan Park Ye-young.

Tak hanya menawarkan kisah romantis, When the Stars Gossip juga mengajak penonton untuk mengeksplorasi kehidupan di luar angkasa.