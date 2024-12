Bahagia Punya Anak Perempuan, Jessica Iskandar: She Will Be My Future Best Friend

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar baru saja dikaruniai anak ketiganya yang berjenis kelamin perempuan.

Dia pun bersyukur atas kelahiran anak perempuannya tersebut. Pasalnya, selama ini dirinya hanya dikelilingi saudara laki-laki.

"Aku tuh kakak beradik yang 4 laki-laki, aku perempuan sendiri. Jadi, seumur hidup selama ini enggak punya saudara perempuan, enggak ada adik perempuan, engggak ada kakak perempuan. Adanya kakak laki-laki saja 4, dan itu bikin pusing," ujar Jessica Iskandar di RSU Bunda, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/12).

Oleh karena itu, dia merasa begitu bahagia ketika dikaruniai anak perempuan.

Wanita 36 tahun itu pun bersyukur karena merasa memiliki sahabat seumur hidup.

"Sekarang Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget karena bisa ngerasain kayak ada best friend. She will be my future best friend," ucap Jessica Iskandar.

Pemain film Dealova itu, bahkan sudah membayangkan banyak momen yang akan dilakukan bersama sang putri.

"Kami bakal banyak ngelakuin hal-hal yang girly berdua. Jadi, aku happy banget, bahagia banget," kata istri Vincent Verhaag tersebut.