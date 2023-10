Bakal Diakurasi Kemendikbudristek, Jawara Yupi's Good Talent Dapat Referensi Masuk Sekolah Pilihan 

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi para siswa jenjang SD sampai SMA/SMK. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan melakukan akurasi terhadap ajang pencarian bakat Yupi's Good Talent.

Menurut Marketing Communication Manager PT Yupi Indo Jelly Gum Addyono H. Koloway, dengan akurasi ini, para jawara Yupi's Good Talent bisa memilih sekolah maupun perguruan tinggi pilihan.

Sebenarnya kata Addyono, selama 4 tahun Yupi's Good Talent berjalan, sertifikat yang dikantongi para jawaranya sudah digunakan untuk masuk sekolah -sekolah pilihan. Namun, agar sertifikat Yupi's Good Talent diakui secara resmi, maka perlu diakurasi Kemendikbudristek.

"Rencananya kami akan bertemu lagi dengan Kemendikbudristek, apalagi sudah ada lampu hijau untuk akurasi ini, sehingga para talenta jebolan Yupi's Good Talent bisa mendapatkan tiket ke sekolah-sekolah pilihan. Selain itu, bisa mendapatkan beasiswa juga," terang Addyono dalam konferensi pers pengumuman Best Performance Yupi's Good Talent 2023 di Jakarta, Sabtu (7/10).

Sebagai informasi, Yupi's Good Talent adalah kompetisi bakat yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dan remaja untuk menunjukkan potensi mereka di berbagai bidang seni. Acara ini diadakan oleh PT. Yupi Indo Jelly (Yupi) dan kini sudah memasuki tahun ke-4 sejak awal diselenggarakannya.

Terdapat 24 peserta terbaik yang masuk grand final setelah tahap semifinal. Ke-24 peserta tersebut menjadi juara di setiap kategori yang dilombakan.

Dan, 10 di antaranya tampil pada Grand Performance dan telah tampil dengan sukses dan luar biasa di TV berskala nasional, yang tayang pada 19 Agustus, 26 Agustus dan 2 September 2023 lalu.

Adapun Best Performance Yupi's Good Talent 2023 adalah Best Performance: Afsheena Zerina Sofiaidin dari Bekasi, kategori Other Talent. Runner-up 1: Syaikho Hermawan dari Sukabumi, dari kategori Dancing. Runner-up 2: Regy Setiawan dari Bogor, dari kategori Music. Runner-up 3: Williams Hendratman dari Magelang, di kategori Music.