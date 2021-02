Bakal Tayang Maret, The Apprentice: ONE Championship Edition Umumkan 16 Nama Kandidat

jpnn.com, JAKARTA - ONE Championship™ (ONE) mengumumkan tanggal pemutaran perdana untuk The Apprentice: ONE Championship Edition.

Sekaligus memperkenalkan 16 kandidat yang berkompetisi pada musim debut acara televisi reality show, yang unik dan hit secara global.

The Apprentice merupakan salah satu program reality show non-skrip terbesar dalam sejarah, menilai keterampilan bisnis kandidat yang bersaing untuk mendapatkan tawaran pekerjaan di bawah CEO terkenal.

Ke-16 kandidat yang dipilih dari seluruh dunia ini bakal bersaing dalam kompetisi berisiko tinggi yang melibatkan bisnis dan tantangan fisik.

The Apprentice: ONE Championship Edition akan tayang perdana di seluruh Asia pada Kamis, 18 Maret 2021 di AXN, mitra penyiaran resmi di Asia, dengan pasar yang mencakup Singapura, Indonesia, Malaysia, Hong Kong, Filipina, Taiwan, Thailand, Kamboja, Myanmar , dan Vietnam.

Acara ini juga akan tersedia di platform dan jaringan TV lain di Asia pada Maret, termasuk MediaCorp (Singapura), Abema (Jepang), KompasTV (Indonesia), Amarin TV (Thailand), LINE TV (Thailand), Jaringan TV5 (Filipina), dan HTV (Vietnam).

Debut Asia pada Maret akan diikuti dengan peluncuran global pada Juni 2021.

Dengan dukungan dari Singapore Tourism Board (STB), 'The Apprentice: ONE Championship Edition' difilmkan seluruhnya di Singapura sesuai dengan protokol kesehatan.