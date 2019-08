Bali Ditarget Bisa Jualan Honda ADV 150 Sebanyak 1.000 Unit per Bulan

jpnn.com, BALI - Bali menjadi kota pertama di Indonesia yang mendapatkan lantai istimewa dalam rangkaian regional launching Honda ADV 150, Jumat (9/8). Bertempat di Mall Bali Galeria Kuta, Denpasar, Bali, antusiasme masyarakat menyambut Honda ADV 150 begitu terasa.

Region Head Astra Motor Bali, Wahyudi Saputra mengatakan respon masyarakat Bali setelah mengetahui kehadiran Honda ADV150 sangat positif. Sejak diluncurkannya di Jakarta beberapa waktu yang lalu, pemesanan terhadap tipe ini terus mengalir di jaringan dealer resmi Honda Bali.

“Kami optimistis produk teranyar Honda ini akan diterima masyarakat Bali. Kami menarget penjualan Honda ADV 150 di Bali bisa capai 1.000 unit per bulan," kata Wahyudi.

Buktinya, tegas Wahyudi, sampai saat ini sudah ada 759 unit. Apalagi kami yakin dengan keistimewaan dari AHM, terutama soal inden tidak akan lama kurang dari sebulan lah.

Di Bali, Honda ADV150 dipasarkan dengan dua tipe, ABS – ISS yang dipasarkan Rp 38.050.000 (On The Road Bali) dan tipe CBS-ISS yang dibanderol Rp 35.250.000 (On The Road Bali).

Selama gelaran exhibition Jumat-Minggu (8-10/8), yang menyajikan seluruh varian Honda ADV 150, masyarakat tidak saja bisa merasakan langsung klaim performa skutik yang mengadopsi desain big bike X-ADV, tetapi juga tersedia program menarik untuk kemudahan masyarakat memilikinya. (mg8/jpnn)