Balinale Terlibat Dalam 2 Acara Film Internasional di Hong Kong

jpnn.com, JAKARTA - Bali International Film Festival atau dikenal dengan Balinale turut unjuk gigi di Hong Kong.

Balinale berpartisipasi dalam ajang 2 acara bergengsi yakni Asian Film Awards (AFA) dan HK International Film and TV Market.

Pendiri Balinale, Deborah Gabinetti menghadiri acara AFA atas undangan Ketua AFAA, Dr Wilfred Wong pada 12 Maret 2023.

"Kami sangat senang bisa menjadi bagian dari acara menarik ini," kata Deborah Gabinetti dalam keterangan resmi, Senin (13/3).

AFA pertama kali didirikan pada 2013 oleh Busan International Film Festival, Hong Kong International Film Festival, dan Tokyo International Film Festival.

Kini, penyelenggaraannya dikelola oleh Asian Film Awards Academy (AFAA).

Dalam ajang AFA, dua film Indonesia bertarung untuk mendapatkan penghargaan di beberapa kategori.

Film Indonesia yang bersaing di sana yakni 'Autobiography' oleh Makbul Mubarak dan 'Before, Now & Then' oleh Kamila Andini.