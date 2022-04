Bamsoet Bahas Potensi Kuliner Rendang, Ini yang Dikatakannya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung suksesnya program kerja Presiden Jokowi, yaitu Indonesia Spice Up The World.

Program itu juga didukung Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Makedonia Utara, dan Albania, Iwan Bogananta, untuk menduniakan rendang.

Karena itu, pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia harus diperluas.

Baca Juga: Bamsoet Bakal Hadiri Kongres Pemuda KNPI XVI di Maluku Utara

Selain itu, menguatkan industri kuliner Indonesia dengan pengembangan restoran Indonesia di luar negeri.

"Mengusung semangat Rendang Goes to Europe, Dubes Iwan Bogananta menggandeng Bela Ltd., untuk mempromosikan dan mendistribusikan rendang ke kawasan lain di Eropa," ujar Bamsoet.

Hal itu dikatakan Bamsoet seusai menerima Duta Besar Iwan Bogananta bersama Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono di Jakarta, Rabu (13/4).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, berdasarkan data Kemenparekraf, nilai ekspor bumbu atau rempah olahan dan komoditas rempah Indonesia terus mengalami tren positif selama lima tahun terakhir.

"Potensi pemasaran rendang di pasar internasional sangat besar. CNN Internasional pada 2011 menobatkan rendang sebagai hidangan terlezat dalam daftar 50 hidangan di dunia,'' ujarnya.