Bamsoet Cek Kesiapan Bali jadi Tuan Rumah Kejuaraan Dunia MGXP 2021

jpnn.com, BALI - Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengecek kesiapan Bali menjadi salah satu tuan rumah Kejuaraan Dunia Motocross 2021 (MXGP 2021) Juli 2021.

Dalam penyelenggaraan 2021, Federasi Olahraga Sepeda Motor Internasional (Fédération Internationale de Motocyclisme/FIM) melalui penyelenggara Infront Moto Racing (IMR) memercayakan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang menyelenggarakan dua seri MXGP 2021.

"Hari ini saya survei beberapa tempat untuk lokasi Kejuaran Dunia Motocross MXGP 2021 dan calon lokasi kawasan wisata motorsport terpadu roda empat dan roda dua di kawasan Samlong dan Pekutatan, Jebrana, Bali. Luar biasa keindahan alamnya," katanya di Bali, Rabu (30/12).

Sosok yang karib disapa Bamsoet itu yakin pembalap, kru, sponsor maupun para pendukung kejuaran motorsport nasional dan internasional akan membanjiri Bali bagian barat.

"Yang selama ini sangat tertinggal dengan Bali bagian selatan dengan tempat wisatanya seperti Kuta, Sanur, Legian dan pusat perekonomian Denpasar," ujarnya.

Wakil ketua umum Kadin Indonesia ini menjelaskan bahwa Bali khususnya kawasan Jembrana sangat tepat untuk dijadikan Sports Automotive Tourism Destination.

Menurutnya, dengan memanfaatkan lahan tidur yang masih sangat luas di Kabupaten Jembrana, yang sebentar lagi akan dilalui jalan tol dari Pelabuhan Ketapang sampai Singaraja sepanjang 95 km, itu sangat tepat dijadikan kawasan terpadu wisata motorsport roda empat.

"Seperti balap mobil, drag race, karting, slalom, drifting, time rally, rally and sprint rally, speed off road, adventure off road dan roda dua seperti balap motor, drag bike, motocross atau supermoto, grasstrack serta freestyle,” ungkap Bamsoet.