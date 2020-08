Bamsoet Dorong Pemerintah Perluas Jalur Khusus Pesepeda

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS) Fun Bike Club dan Moulton Bicycle Club Indonesia melakukan giat Gowes Sehat. Gowes Sehat yang mengambil track dari Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan hingga Gelora Bung Karno (GBK) ini diadakan dalam rangka memperingati HUT ke-75 RI.

“Banyak cara merayakan HUT Kemerdekaan RI. Salah satunya dengan bersepeda bersama agar tubuh tetap sehat. Apalagi, saat ini bersepeda merupakan olahraga yang sedang digandrungi masyarakat luas," ujar Bamsoet usai Gowes Sehat di Jakarta, Sabtu (22/8/20).

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, banyak sekali manfaat yang bisa didapat dengan bersepeda. Diantaranya, meningkatkan kekuatan serta keseimbangan tubuh, mengendalikan berat badan, menjaga kesehatan jantung serta mengurangi stres.

“Bersepeda akan meningkatkan metabolisme tubuh, memperkuat otot, serta membakar lemak tubuh. Dengan bersepeda tubuh juga akan memproduksi hormon dopamin, yang akan meningkatkan rasa bahagia sehingga dapat mengurangi stres. Terlebih di masa pandemi, bersepeda akan meningkatkan imun tubuh serta mendukung physical distancing," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menilai trend baru bersepeda sangat baik. Saat ini pengguna sepeda di tanah air mengalami lonjakan pesat. Survei The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menunjukan penggunaan sepeda hingga Juni 2020 meningkat hingga 10 kali lipat atau meningkat 1.000 persen saat PSBB Jakarta, dibandingkan dengan pada Oktober 2019.

"Dulu memang sudah ada orang yang berangkat kerja dengan menggunakan sepeda. Muncul komunitas 'Bike to Work'. Dengan meningkatnya pengguna sepeda ditengah pandemi, pemerintah harus cepat tanggap menjadikan sepeda sebagai salah satu alternatif alat transportasi untuk bekerja ataupun melakukan kegiatan sehari-hari," tutur Bamsoet.

Karenanya, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap pemerintah mau membuat kebijakan yang mendukung para pesepeda. Semisal, memperluas jalur khusus bagi pesepeda. Saat ini Pemprov DKI sudah menyediakan jalur sepeda sementara atau pop up bike line di ruas jalan Sudirman-Thamrin.

"Bagi para pesepeda juga harus berhati-hati serta tertib saat bersepeda di jalan raya. Jaga keselamatan dan hati-hati dalam bersepeda. Gunakan alat pelindung seperti helm. Waspada dan tetap di jalur yang sudah ditentukan. Sopan di jalan, patuhi aturan. Zero accident, no complain,” pungkas Bamsoet.(jpnn)



