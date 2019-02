Bangun Bandara Ahmad Yani Semarang, Waskita Dapat Rekor MURI

jpnn.com, JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) mendapat penghargaan dari Museum Rekor – Dunia Indonesia (MURI) pada 12 Februari 2019 lalu.

Penghargaan ini diberikan karena berhasil membangun Bandara Ahmad Yani tercepat yakni selama 12 bulan.



Di mana terminal baru bandara Ahmad Yani Semarang telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu, 6 Juni 2018.

Presiden juga mengapresiasi pembangunan terminal baru bandara yang berhasil selesai dan beroperasi penuh lebih cepat dari target yakni pada akhir Nopember 2018.



Pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional yang tertuang dalam peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN).



“Pembangunan terminal baru bandara Ahmad Yani senilai Rp1 triliun, merupakan pemenuhan kapasitas infrastruktur dalam peningkatan konektivitas dilakukan melalui peningkatan luasan terminal dari 6708 m2 menjadi 58.652 m2, penambahan pelayanan lainnya antara lain aviobridge 3 unit, penggunaan Passanger Mover System, Baggage Handling System, dan Airport Operation Control Center (AOCC)," ujar Director of Operation I PT Waskita Karya Tbk Didit Oemar Prihadi.



Bandara Ahmad Yani juga menjadi bandara di atas air (floating) pertama di Indonesia. Dengan desain yang sangat artistik dan mengusung konsep eco airport dan go green.

Di mana untuk lampu jalan bandara akan memakai solar cell dan pengolahan airnya dengan Reverse Osmosis (RO) yaitu me-recycle air tambak untuk operasional bandara.



Adapun ruang lingkup pekerjaan yang dilaksanakan oleh Waskita Karya mencakup pekerjaan gedung terminal, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan interior, pekerjaan mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP), pekerjaan elektronika bandara, STP dan pekerjaan power house.(chi/jpnn)