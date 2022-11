Bangun Pabrik Karbon Dioksida Cair di Bontang, Kaltim Parna Industri Gandeng Rekind

jpnn.com, JAKARTA - PT Rekayasa Industri (Rekind) dan PT Kaltim Parna Industri menjalin kerja sama pembangunan Pabrik CO2 Liquefaction dengan kapasitas 50.000 Ton per tahun, yang berlokasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur.

Rekind nantinya akan memberikan jasa pembangunan proyek bagi kepentingan PT Kaltim Parna Industri, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam kerja sama ini.

"Kami juga sepakat akan melaksanakan kerja sama yang eksklusif dan saling menguntungkan. Dalam proyek ini Rekind tidak hanya fokus melaksanakan kegiatan EPC, tetapi juga akan membantu PT Kaltim Parna Industri untuk pengembangan usahanya serta memberikan masukan atau ide hilirisasi agro based industry,” kata Direktur Utama Rekind Triyani Utaminingsih.

Menurut Triyani langkah ini juga merupakan komitmen awal Rekind dalam mewujudkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan diyakini mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

“Selain komitmen dalam menyelesaikan proyek, Rekind berpegang dan akan mengedepankan pengembangan kompetensi dan inovasi. Namun, yang tidak kalah penting dalam mendukung terselesaikannya proyek ini sesuai dengan target yang ditentukan, pastinya ditunjang dari kuatnya sinergi antara PT Kaltim Parna Industri selaku pemilik proyek dan Rekind selaku kontraktor utama,” terang Yani.

"PT Kaltim Parna Industri berharap pembangunan pabrik CO2 cair ini berdaya guna bagi pengguna produknya dan dapat diikuti oleh industri yang berproduk samping sama untuk membantu lingkungan lebih hijau. Going west or going east, going green is the best," ujar Hari Supriyadi Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri.

Sebelumnya, pada 2020 Rekind telah merampungkan pengerjaan Proyek Pabrik CO2 Cair milik PT Pupuk Kujang Cikampek (PKC).

Bahkan berkat pengalaman, kompetensi dan inovasinya, Rekind mampu menyelesaikan proyek tersebut lebih awal dari ketentuan yang disepakati di dalam kontrak.