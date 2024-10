bank bjb Perkuat Posisi dengan Dua Penghargaan di Indonesia Best Financial Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus memperkuat posisinya di industri perbankan melalui berbagai inovasi yang memudahkan nasabah dalam mengakses layanan keuangan.

Kesuksesan ini terbukti dengan diraihnya dua penghargaan bergengsi dalam acara Indonesia Best Financial Awards 2024 yang diadakan oleh The Iconomics.

Dalam acara yang diselenggarakan di Shangri-La Hotel, Jakarta, pada 18 Oktober 2024, bank bjb berhasil meraih penghargaan "Best Brand Popularity" dan "Best Social Contribution Reputation" untuk kategori Bank KBMI 2. Penghargaan tersebut menunjukkan pengakuan atas keunggulan merek serta kontribusi sosial yang telah diberikan oleh bank bjb.

Tema utama acara ini adalah "Financial Industry Challenges and Opportunities of the Prabowo-Gibran Government," yang membahas pandangan terkait kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan baru, serta dampaknya terhadap industri keuangan. Di tengah persaingan yang ketat, bank bjb menunjukkan posisinya sebagai institusi keuangan yang dipercaya masyarakat.

Fajri Fadhillah, Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menyatakan bahwa keberhasilan bank bjb meraih penghargaan "Best Brand Popularity" menjadi bukti kuat bahwa bank ini konsisten dalam menjaga kepercayaan nasabah. Reputasi yang terus meningkat menjadi fondasi penting dalam setiap inovasi yang dilakukan oleh bank bjb.

Selain itu, bank bjb juga diakui atas kontribusi sosialnya melalui penghargaan "Best Social Contribution Reputation".

Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bank bjb, seperti bjb Preneur dan bjb YES (Young Entrepreneur Skill), dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Program tersebut memberikan pelatihan keterampilan kepada generasi muda dan mendukung pengembangan UMKM.

bjb Preneur adalah program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan peserta yang sudah memiliki dasar keterampilan di bidang tertentu. Program ini dirancang agar peserta dapat mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut sesuai dengan bidang pelatihan yang diikuti.