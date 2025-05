Deretan Perusaaan Ini Raih Penghargaan Top Corporate Social Responsibility of The Year 2025

jpnn.com - Infobrand.Id bersama Tras N Co Indonesia menyelenggarakan penghargaan Top Corporate Social Responsibility of The Year 2025 - Special Achievement for Social Initiative "Mudik Lebaran". Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang aktif melaksanakan program tanggung jawab sosial selama periode mudik Lebaran. CEO Infobrand.Id, Susilowati Ningsih menyatakan penghargaan ini bertujuan untuk mengapresiasi perusahaan yang tidak hanya menjalankan peran sosial. Namun, perusahaan yang memperkuat reputasi sebagai entitas yang memiliki sensitivitas sosial dan empati tinggi. "Penghargaan ini dapat memotivasi perusahaan untuk terus konsisten dalam menyelenggarakan program Mudik Lebaran. Inisiatif ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, tetapi juga memposisikan perusahaan sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab," ujar Susilowati di Senayan, Jakarta Pusat, baru-baru ini. CEO Tras N Co Indonesia dan Chairman Indonesia Brand Community (IBC), Tri Raharjo menambahkan penghargaan ini bagian dari kampanye meningkatkan kesadaran dalam implementasi Corporate Social Responsibility di kalangan perusahaan. Menurut Tri, penilaian penghargaan dilakukan melalui tiga parameter utama: CSR Concept Aspect, CSR Impact Aspect, dan CSR Branding Aspect. Parameter-parameter ini digunakan untuk menilai efektivitas dan dampak dari program CSR yang dijalankan oleh perusahaan.