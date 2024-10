Bank bjb Raih Penghargaan di Indonesia Best Financial Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - bank bjb terus memperkuat posisinya di industri perbankan melalui berbagai inovasi yang memudahkan nasabah dalam mengakses layanan.

Salah satu bukti kesuksesannya adalah penghargaan yang diterima dalam acara Indonesia Best Financial Awards 2024.

Dalam acara ini, bank bjb meraih dua penghargaan bergengsi: "Best Brand Popularity" dan "Best Social Contribution Reputation" untuk kategori Bank KBMI 2 dari The Iconomics, yang diberikan pada acara Awarding 6th The Iconomics Indonesia Best Financial Awards 2024 di Shangri-La Hotel, Jakarta, pada 18 Oktober 2024.

Tema utama acara ini adalah "Financial Industry Challenges and Opportunities of the Prabowo-Gibran Government", yang membahas pandangan para pembicara tentang arah kebijakan ekonomi serta dampaknya terhadap industri keuangan.

Di tengah persaingan yang ketat bank bjb telah membuktikan diri sebagai institusi keuangan yang terpercaya.

Kepercayaan yang telah terbangun kuat dari nasabahnya menjadi pondasi utama dalam setiap langkah dan inovasi yang diambil oleh bank bjb.

Oleh karena itu, bank bjb berhasil meraih penghargaan Best Brand Popularity. Penghargaan ini merupakan bukti nyata bahwa bank bjb mampu menjaga reputasi dan konsistensi dalam memenuhi kebutuhan nasabah.

bank bjb juga sangat memperhatikan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), di antaranya adalah bjb Preneur, yaitu program pelatihan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan keterampilan yg diikutil oeh peserta yang sudah memiliki basic keterampilan sesuai bidang pelatihan yang diikutinya serta bjb YES(Young Entrepreneur Skill) yang memberikan pelatihan kewirausahaan kepada generasi Z, seperti keterampilan barista, digital marketing, content creator, tata busana, dan tata boga.