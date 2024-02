Bank DKI Raih Penghargaan Best PR in Digital Transformation di IPRA 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI menerima penghargaan sebagai 'Best Public Relation in Digital Transformation Initiative to Expand Accessibility and Increase Value Added Product and Service' untuk kategori bank regional di ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2024.

Penghargaan tersebut khususnya diberikan kepada Pemimpin Divisi Investor Relations Bank DKI Fakhrurroji atas upaya aktif Bank DKI membangun publikasi perusahaan melalui inovasi dan penyampaian informasi kepada publik secara positif.

Pelaksana tugas Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono mengatakan sebagai pelaku usaha jasa keuangan, Bank DKI senantiasa membangun komunikasi yang terbuka kepada segenap pemangku kepentingan.

“Kami juga menghadirkan pelindungan kepada konsumen melalui transparansi informasi produk dan layanan serta penanganan pengaduan nasabah yang prima,” ucap Amirul dalam keterangannya, Kamis (1/2).

Menurut Amirul, dalam menghadapi era digitalisasi, perbankan dituntut secara berkelanjutan menyediakan layanan perbankan yang memberikan kemudahan kepada nasabah serta perlindungan konsumen melalui komunikasi yang transparan dan terbuka.

Penghargaan itu merupakan bentuk pengakuan atas komitmen Bank DKI dalam membangun komunikasi dan keterbukaan informasi secara konsisten dengan menyampaikan informasi secara transparan, akurat, dan jelas.

“Melalui transformasi digital yang dilakukan Bank DKI, pengelolaan informasi dan komunikasi mengutamakan pentingnya keterbukaan secara tepat dan terukur untuk membangun reputasi perusahaan yang baik,” ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan.