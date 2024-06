Bank DKI Raih Penghargaan pada Ajang The 21st Annual Selular Award 2024

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI meraih penghargaan Best Banking Digital Transformation Initiatives and Banking Accessibility (Category Retail and Application) oleh Selular Media Network.

Penghargaan itu diberikan dalam ajang The 21st Annual Selular Award 2024 yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (24/6) lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono mengatakan bahwa digitalisasi telah menjadi tonggak utama dalam perkembangan industri perbankan sebagai upaya menghadirkan layanan perbankan yang lebih cepat, efisien, dan aman.

“Bank DKI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi digital yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah secara optimal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Amirul dalam keterangannya, Kamis (28/6).

Menurut dia, penghargaan itu turut didedikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, nasabah, serta mitra bisnis, yang tumbuh dan memberikan kepercayaan kepada Bank DKI.

Termasuk langkah kolaborasi, entitas, pemerintahan, BUMD, BUMN, maupun swasta lain.

”Inisiatif transformasi digital Bank DKI juga ditujukan untuk memperkuat kemitraan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang saham, khususnya dukungan terhadap berbagai program DKI Jakarta,” kata dia.

Adapun The 21st Annual Selular Award 2024 mengusung tema “Moving to the Next Level”. Tema tersebut adalah wujud apresiasi Selular Media Network kepada industri komunikasi, telekomunikasi, dan industri terkait atas kontribusi mereka kepada masyarakat dengan layanan terbaiknya.