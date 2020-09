Bansos Beras, Mensos Juliari Mengecek Langsung Kesiapan Stok di Gudang Bulog Cimindi

jpnn.com, CIMAHI - Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengecek langsung kondisi Gudang Bulog di Cimindi, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras (BSB).

Selain merupakan bansos, kebijakan BSB juga untuk meningkatkan penyerapan hasil produksi petani oleh Perum Bulog.

“Ini untuk persiapan Bansos Beras. Tadi saya melihat sampel dari beberapa karung kualitasnya sejauh ini sangat memuaskan. Semoga ke depan bisa konsisten. Ini juga merupakan kombinasi antara bansos dan strategi penyerapan hasil petani yang akan meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Juliari pada Sabtu (5/9).

Menurut Juliari, sinergi antara Kemensos dengan Perum Bulog dalam BSB tidak sekedar dipahami dalam skema jaring pengaman sosial.

"Bansos Beras membantu mendorong distribusi stok beras di gudang-gudang Bulog. Selanjutnya Bulog bisa menyerap beras petani sehingga kesejahteraan petani juga bisa ikut terangkat," jelas mantan Anggota DPR RI ini.

Dia memastikan bahwa stok beras sejauh ini aman untuk memenuhi kebutuhan 10 juta KPM PKH yang masing-masing akan menerima 15 kg/KPM per bulan untuk periode Agustus-Oktober. Penyaluran dilakukan 2 kali, yaitu 30kg per KPM di September dan 15kg per KPM untuk Oktober.

“Stok di Bulog aman, khususnya ini untuk penyebaran di wilayah Bandung dan Cirebon. Taste, aroma, dan visual berasnya bagus,” kata Plt. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana yang mendampingi Mensos Juliari di Gudang BULOG Cimindi.

Salah satu program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini merupakan upaya pemerintah memberikan inovasi dan solusi untuk menyelesaikan masalah sosial yang timbul akibat Covid-19. Program ini hasil kerja sama Kemensos dengan Perum BULOG sebagai cara untuk menyerap hasil panen para petani di daerah.