Banyak Kader PSI Isi Posisi di FOLU Net Sink 2030 Dinilai Melemahkan Fungsi ASN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyoroti kabar penunjukan belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. Diketahui, penunjukan itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bernomor 32 Tahun 2025. Firman menegaskan pos jabatan dalam organisasi ini seharusnya diisi figur-figur berpengalaman dalam persoalan kelestarian kehutanan dan lingkungan hidup, bukan untuk menempatkan kader-kader partai yang tidak jelas latar belakang serta kapasitasnya untuk mendukung jalannya roda organisasi. Baca Juga: Belasan Kader PSI Masuk FOLU Net Sink 2030, Legislator Johan Ambil Sikap “Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Firman dalam keterangan resminya, Minggu (9/3). Politikus senior Partai Golkar itu menyatakan tindakan yang dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan langkah menyesatkan yang melemahkan posisi ASN. “Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, tetapi jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional," tegasnya. Baca Juga: PSI: OMO FOLU Tidak Membebani Anggaran Negara Alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan merit sistem kepegawaian, kata Firman, Menhut Raja Juli justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri yang notabene merupakan kader PSI. "Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di masa dua periode pemerintahan akhir-akhir ini dan sekarang masuk masa periode ketiga,” sambung dia.