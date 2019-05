Barcelona Doakan Mohamed Salah Cepat Sembuh

jpnn.com, LIVERPOOL - Barcelona tak sepenuhnya senang mendengar kabar Mohamed Salah bakal absen membela Liverpool dalam leg kedua semifinal Liga Champions di Anfield, Rabu (8/5) dini hari WIB.

Salah absen lantaran gegar otak yang didapat dalam laga melawan Newcastle United, Minggu (5/5) kemarin. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp juga sudah mengonfirmasi absennya Salah.

Nah, Barca pasti diuntungkan dengan gagalnya Salah merumput dalam laga nanti. Beban Gerard Pique cs sedikut berkurang mengingat salah satu mesin gol Liverpool absen. Namun, Barca juga bersimpati dengan kondisi Salah dan situasi Liverpool.

Games like these are for world-class players.

Get well soon! — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2019