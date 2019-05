Gol Menakjubkan Kompany Bawa Manchester City Kembali ke Puncak Klasemen

jpnn.com, MANCHESTER - Persaingan Manchester City dan Liverpool demi gelar juara Premier League harus ditentukan hingga match terakhir di pekan ke-38, Minggu (12/5) depan.

Menjamu Leicester City di Etihad Stadium, Selasa (7/5) dini hari WIB, City menang tipis 1-0. Gol The Citizens lahir berkat tendangan keras sang kapten Vincent Kompany di menit ke-70.

Vincent Kompany! That is a title winning goal from a legend of the game ???????? pic.twitter.com/xL1YPMuqfs — Lëwis (@ArseLewi) May 6, 2019