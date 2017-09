Baru 4 Hari Melahirkan, Acha Septriasa Sudah Jalan-jalan

jpnn.com, JAKARTA - Belum lama melahirkan anak pertamanya, Acha Septriasa sudah membuat netizen kaget.

Pasalnya, baru empat hari melahirkan, Acha sudah berjalan-jalan bersama suami dan buah hatinya.

Hal itu terlihat dari unggahan foto yang dibagikan Acha lewat akun Instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut, perut Acha masih terlihat besar pascamelahirkan.

“Going for a walk in our new neighbourhood mau groceries shopping with Bridgia,” tulis Acha sebagai keterangan foto yang diunggahnya.

Tak heran bila netizen langsung kaget melihat kondisi Acha, pasalnya pemain film Heart ini baru melahirkan pada 20 September 2017 lalu.

Ada yang merasa khawatir, namun ada pula yang mengaku salut dengan mantan kekasih Irwansyah ini.

"Mungkin mommy nya gapapa tapi gimana baby nya say? Umur segitu masih rentan dengan virus apalagi dibawa ketempat groceries. Saran aja mba Acha coba selama 1-2 bulan ini suami dulu yang belanja, tapi semua kembali ke mba Acha dan suami sih. Semoga sehat selalu,” kata akun riestama.