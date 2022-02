Baru Beberapa Hari di Indonesia, Rider MotoGP Ini Sudah Bisa Berpantun

jpnn.com, LOMBOK - Ada-ada saja tingkah yang dilakukan Jorge Martin setelah baru beberapa hari berada di Indonesia.

Pembalap MotoGP asal Pramac Racing itu rupanya sudah bisa berpantun. Sontak hal itu menjadi sorotan warganet Indonesia.

Dalam postingan Instagram tim Pramac Racing, pembalap 24 tahun itu tampak menyapa para penggemarnya sambil berpantun.

"Ikan hiu makan tomat, I love you so much," ungkap rookie of the year MotoGP 2021 itu.

Jorge Martin datang ke Indonesia untuk mengikuti tes pramusim MotoGP 2022 yang berlangsung di Sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari 2022.

Pada dua uji coba yang telah dilalui, Jorge memang belum menampilkan performa terbaik.

Pada hari pertama, rider asal Spanyol finis di posisi ke-10 dengan catatan waktu 1 menit 33,358 detik.

Adapun di kedua, torehan waktunya sedikit membaik, yakni naik satu tingkat ke posisi sembilan dengan catatan waktu 1 menit 31,665.