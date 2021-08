Baru Hijrah ke Manchester City, Jack Grealish Langsung Lewati Rekor Paul Pogba

jpnn.com, MANCHESTER - Saga transfer ke mana Jack Grealish akan berlabuh di musim ini terjawab sudah.

Pemain berusia 25 tahun itu akhirnya menjadi bagian Manchester City untuk mengarungi kompetisi pada 2021/22.

Kepindahan Grealish dari Aston Villa ke Etihad Stadium memakan biaya sebesar GBP 100 juta (sekitar Rp 2 triliun).

Pemilik 12 caps bersama timnas Inggris itu telah melalui tes medis pada Kamis (6/8) dan sudah meneken kontrak berdurasi enam tahun bersama klub rival sekota Manchester United ini.

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! ????



???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021