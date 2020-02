Baru Melahirkan, Shandy Aulia Dibuat Cemburu Suami

jpnn.com, JAKARTA - Shandy Aulia rupanya merasa sedikit cemburu kepada suaminya David Herbowo.

Kecemburuan Shandy ini lantaran perhatian suaminya itu kini sudah terbagi. Hal itu terjadi setelah Shandy melahirkan putri cantiknya yang diberi nama Claire Herbowo.

"Soalnya dari kemarin abis operasi langsung hilang dia. Hilangnya ke box babynya dicek dulu. Tapi abis itu balik lagi ke saya sih, 'are you okay?'," kata Shandy saat jumpa pers kelahiran putri pertamanya di Jakarta, Jumat (14/2).

Shandy juga menceritakan momen yang menurutnya sangat lucu yang berhubungan dengan putri kecilnya dan suaminya.

"Lucunya waktu foto pertama kali itu sama dokter juga, sama suster juga, waktu babynya mau aku cium, babynya mau cium sama david, dia pilihnya ke David. Kayaknya lebih pro ke papahnya," tutur Shandy.

Sementara itu, sang suami mengaku tak bisa menutupi antusiasme menyambut kelahiran putri pertama setelah delapan tahun menikah dengan Shandy.

"Saya senang sekali akhirnya mendapat baby girl untuk jadi mainan baru saya," ungkap David.(ANTARA/JPNN)