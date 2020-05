Bayern vs Eintracht Frankfurt: Tuan Rumah Ukir Rekor Ganas

jpnn.com, MUNICH - Bayern Muenchen mengukir rekor berupa capaian 80 gol dalam 27 pertandingan Bundesliga, setelah mengalahkan Eintracht Frankfurt 5-2 di Allianz Arena, Minggu (24/5) dini hari WIB.

Meskipun salah satu dari gol kemenangan itu berupa gol bunuh diri Martin Hinterregger, torehan lima gol dalam pertandingan tersebut membuat Bayern menjadi klub pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Jerman untuk 27 pertandingan, demikian lansiran laman resmi Bayern.

Robert Lewandowski yang turut menyumbang satu gol lewat tandukannya menyambut umpan silang Kingsley Coman pada menit ke-46, kini sudah mengoleksi enam gol sundulan di Liga Jerman musim ini.

Torehan itu menyamai rekor pribadi penyerang Polandia tersebut, yang masih mungkin dilampaui mengingat Bundesliga masih menyisakan tujuh pertandingan lagi untuk dimainkan.

